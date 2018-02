Saint-Étienne, France

Il a pris ses fonctions le 19 janvier dernier. Pour France bleu Saint-Étienne Loire, Frédéric Paquet, le nouveau directeur général des Verts revient sur la situation sportive, le mercato ambitieux des Verts et son rôle au sein du club.

FBSEL. Vous étiez à Amiens, comment avez-vous vécu cette victoire ?

Frédéric Paquet. C'est une victoire importante, très clairement, à la fois le résultat et la manière ont confirmé le renouveau de cette équipe pour la fin de saison, c'est important en termes comptables et au niveau de la prestation. Cela va permettre d'amener à construire de la confiance dans la qualité que les joueurs et le coach peuvent fournir match après match. Chaque match est différent suivant l'adversaire et le timing. On a gagné de la sérénité en s'écartant un petit peu de la zone de la relégation. Mais ce n'est pas suffisant, on est toujours dans cette course au maintien donc, il faut travailler dur pour s'en éloigner le plus vite possible et dans les meilleures conditions.

Au moment où arrive le match face à l'Olympique de Marseille...

C'est un adversaire d'un plus gros calibre et donc ce sera une nouvelle donne pour ce rendez-vous-là. Cela va demander une grosse prestation de l'ensemble de l'équipe. Elle en est capable, elle a montré samedi qu'elle était capable de très bien jouer au football, ce sera un bon test vendredi pour voir comment l'équipe peut se situer.

Ce match à Amiens a aussi montré l'apport des recrues, est-ce que vous allez continuer à prendre des joueurs de ce calibre-là par la suite ?

Ce mercato répondait à une situation exceptionnelle, les investisseurs et les actionnaires s'étaient engagés à répondre à cette situation plutôt critique en prenant des mesures qui pouvaient la résoudre. Ils ont tenu leurs engagements, même au delà de ce qui était espéré, ils ont été très claires et responsables. Ce mercato exceptionnel répond à une situation exceptionnelle : la situation sportive du mois de décembre.

Continuer à être responsable financièrement

Un mercato exceptionnel également dans les contrats signés, les joueurs ont fait des efforts pour venir mais le club en a également fait, est-ce que cela veut dire que le salary cap n'existe plus à l'AS Saint-Étienne ?

Non, très clairement, l'AS Saint-Étienne a toujours été responsable financièrement de la gestion du club et elle continuera à l'être, parce que c'est une démarche saine de la gestion d'un club. Donc les actionnaires et moi-même en tant que directeur général, on veillera à cet équilibre financier.

Donc, le salary cap est toujours là ?

Oui, le salary cap ou la façon de gérer le club. L'idée, c'est qu'effectivement le club ne dépense pas plus que ce qu'il gagne. Il faut rester sur cette logique-là qui est, je pense, la plus saine et la plus raisonnable.

Avez-vous pesé dans le choix des joueurs, notamment Mathieu Debuchy que vous connaissiez ?

Le recrutement et la constitution d'une équipe n'est pas le choix d'une personne mais d'une réflexion commune et des besoins en tenant compte des moyens financiers. Dans la constitution de ce mercato, et ce sera aussi le cas pour les suivants, sont impliqués le coach, le directeur sportif, le directeur du recrutement, les actionnaires et les dirigeants, de manière à essayer de trouver les meilleures solutions ou en tout cas les moins mauvaises pour répondre à un problème donné. Le fait que je connaisse Mathieu n'entre pas dans l'équation, si ce n'est que, comme Jean-Louis Gasset, on a une meilleure connaissance du joueur. Mais ce n'est pas parce que l'on connait un joueur qu'on le fait venir, c'est plutôt parce qu'on sait qu'il peut apporter quelque chose à la situation dans laquelle on se trouve.

Il y a une bonne base avec des qualités et des compétences

Cela fait moins d'un mois que vous êtes arrivé, avez-vous déjà apporté des changements visibles au sein du club ?

Non, pour l'instant je suis encore dans la phase d'observation, cela ne fait que 15 jours que je suis là et une grosse partie de mon temps a surtout été pris par le mercato. L'AS Saint-Étienne c'est quand même une machine un peu lourde et il faut prendre le temps de bien comprendre et de bien connaitre les gens avant de lancer un mode d'organisation et un projet.

Aux vues du diagnostic que vous avez posé à tous les niveaux, qu'est-ce qui n'allait pas dans les derniers mois ?

Mes premières conclusions reviendront directement aux actionnaires. Il y a une bonne base avec des qualités et des compétences. Après, le travail, c'est de pouvoir l'optimiser, mais ce sera à l'issue de mes observations que je ferai un point avec mes actionnaires pour discuter de la manière dont j'envisage les choses pour la suite.

Vous avez été présenté comme le directeur exécutif de l'ASSE, qu'est-ce que cela signifie et comment cela s'articule-t-il avec le rôle de Roland Romeyer ?

Roland a été assez clair, il souhaite prendre du recul dans son rôle opérationnel. Ce qui est mise en place, c'est que je reprend les rennes de l'opérationnel, de l'ensemble du fonctionnement du club. Roland se positionnant comme un président non-opérationnel. Je reprend toute la partie opérationnelle qu'il gérait au cours des dernières années.

