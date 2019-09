ASSE : Ghislain Printant veut sortir de la spirale à Angers

Saint-Étienne, France

C'est peut-être un match charnière pour l'AS Saint-Etienne. En tout cas, c'est le moment de retrouver le chemin de la victoire après un début de saison difficile. Les Verts jouent à Angers ce dimanche après-midi à 17h. L'ASSE est actuellement 16e du championnat de Ligue 1 et compte une seule victoire après 5 journées. Deux nuls et deux défaites. Sans parler du match d'Europa League à Gand cette semaine où l'ASSE s'est également inclinée. Il faut engranger des victoires, pour le compteur mais également pour le moral.

T.Kolodziejczak : ne pas prendre de but dans les 20 premières minutes

Mais Angers sera difficile à jouer d'autant que les Angevins sont invaincus à domicile cette saison. "Ils sont très bons chez eux avec un gros pressing, un bloc haut, analyse le défenseur des Verts Timothée Kolodziejczak. On s'attend à un gros premier quart d'heure, 20 premières minutes. Parce qu'ils savent qu'on a joué dans la semaine et ils vont vouloir nous presser d'entrée. A nous d'être solides dans les 20 premières minutes et ne pas prendre de but. Et après je pense qu'on a la qualité pour avoir la balle et on a les joueurs pour se créer beaucoup d'occasions et faire un résultat là-bas".

G.Printant : faire en sorte d'enrayer cette spirale

L'ASSE compte 11 joueurs indisponibles pour la rencontre. Kévin Monnet-Paquet, Gabriel Silva et Franck Honorat, en phase de reprise. William Saliba, Jean-Eudes Aholou, Sergi Palencia, Jessy Moulin, Wesley Fofana, Alpha Sissoko sont également indisponibles. Loïs Diony est malade alors qu'Assane Diousse, expulsé lors du match de National 2 contre Bergerac, est suspendu. Il faudra composer prévient Ghislain Printant "Je pense qu'il est important d'avoir du sang frais à Angers. Il y aura des changements et il y aura des joueurs qui auront du temps de jeu. La situation elle est ce qu'elle est mais ça nous appartient à nous de faire en sorte de renverser cette tendance. On a été dans la déception. Donc il faut mettre beaucoup plus d'ingrédients pour arriver à retrouver une équipe conquérante et surtout faire en sorte d'enrayer cette spirale".

T.Kolodziejczak : on sait qu'on devrait être beaucoup plus haut dans le classement

Les Verts sont actuellement 16e de Ligue 1 et sur les derniers matchs ils ont payé cash les moindres petites erreurs. Mais si il faut apprendre de ses défaites, il ne faut pas ressasser et aller de l'avant selon Timothée Kolodziejczak "Quand on a des résultats un peu négatifs, la confiance diminue. Mais il ne faut pas dramatiser. Il faut continuer à travailler. On est tous dans le même bateau. On n'a pas fait le début de saison qu'on espérait. On n'est pas au niveau qu'on espérait. On en est conscient. Maintenant, il faut avancer et corriger les petites erreurs qui à chaque fois nous punissent. On sait qu'on n'est pas à notre place. On sait qu'on devrait être beaucoup plus haut dans le classement vu l'effectif qu'on a. Maintenant on pense à notre jeu, à faire des bons matchs pendant 90 minutes et pas sur les 20 dernières minutes à la fin".

G.Printant : le cas de Ghislain Printant, il n'est pas important. Le plus important c'est l'équipe et c'est l'AS Saint-Etienne

Il faut redresser la barre, et vite. Le coach Ghislain Printant a conscience que le temps presse. "Aux vues des résultats, oui, il faut enrayer cette spirale. après, j'aurais le temps, je n'aurais pas le temps, je ne m'y penche pas. Mon souci à l'heure actuelle c'est de rendre cette équipe performante. Je suis axé sur ce match d'Angers. Comme j'ai fait depuis le début. Le cas de Ghislain Printant, il n'est pas important. Le plus important c'est l'équipe et c'est l'AS Saint-Etienne. Ça, ça occupe toutes mes préoccupations, mes pensées et faire en sorte d'amener ces garçons là à retrouver de la sérénité et surtout à se mettre sur le chemin du succès. C'est çà le plus important".

Angers-ASSE un match à suire en direct et en intégralité sur France Bleu sAint-Etienne Loire dès 16h30. Coup d'envoi à 17h.