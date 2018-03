L'AS SAint-Etienne est donc enfin parvenue à passer dans la première partie de tableau au terme de la 30e journée de Ligue 1 en battant ce dimanche soir Guingamp dans le Chaudron. Un succès 2-0 qui permet aux Verts de grimper à Celle aussi de Loïc Perrin qui ouvre la porte à cet objectif tout en prenant des pincettes. a peut-être donc mieux à jouer que juste le maintien en cette fin de saison. C'est au terme d'un match très maitrisé que les Stéphanois se sont imposés, grâce à deux buts dans chaque mi temps, d'abord Neven Subotic (son 2e en 2 matches) puis Rémy Cabella, qui permettent aux Verts d’enchainer un 8e match sans défaite. Devant 25000 personnes l'ASSE s'est donc donné de l'air et cultive encore l'espoir de vivre une fin de saison ambitieuse.

Peut-on vraiment croire à l'Europe ?

Il y a plusieurs moyens d'envisager la question de croire ou non à cette remontada. Celle très prudente de Yann M'Vila : "Non. Pas spécialement. On essaie de prendre le maximum de points et on verra à la fin où ça nous mènera." Celle aussi de Loic Perrin qui ouvre la porte à cet objectif tout en prenant des pincettes. "Je ne sais pas si on peut parle d'Europe", analyse le capitaine. "Le championnat est très serré. Au final la 5e place n'est pas très loin et on voit qu'on est dans la bonne partie du tableau. Pourquoi pas rêver ? On va avoir des matches décisifs comme celui à Nantes. Des matches déterminants". Comme les 8 qui restent d'ici à la mi mai. Et puis finalement la plus intéressante c'est celle du coach. Il sent la bonne dynamique de son équipe et même si 5 points de retard c'est beaucoup, pour lui tout est possible : "J'ai bon espoir par rapport à la mentalité de travail, à la qualité du jeu et surtout parcequ'on va récupérer des joueurs à 100%. Ceux qui avaient la grippe et un garçon comme Ntep qui sera j'espère au très haut niveau."

En tout cas c'est fou de simplement se poser cette question car il y a 3 mois presque jour pour jour Saint-Étienne perdait 4-0 contre Monaco, les supporters avaient ce soir là montré leur colère. Ne pas afficher l'ambition publique de viser l'Europe à la 30e journée c'est un moyen pour se souvenir d'où vient le club, le gouffre dont il s'était approché. Par respect pour les souffrances partagées par tous en première partie de saison il parait effectivement judicieux de ne pas fanfaronner outre mesure dès que les choses tournent enfin dans le bon sens.