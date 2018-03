Une rencontre pour garder le moral avant la trêve... Les Verts accueillent Guingamp ce dimanche après-midi pour la 30e journée de Ligue 1, eux qui restent sur 7 matches sans défaites. Ce sont essentiellement des matches nuls qui composent cette série positive. Face aux Bretons c'est donc l'occasion de donner un peu de lustre à la période actuelle, surtout face à des Guingampais qui restent sur 2 défaites avec 8 buts encaissés. Les Stéphanois sont en nets progrès dans le jeu depuis quelques semaines mais ils peinent toujours à concrétiser leurs actions et à valider plus nettement leurs progrès.

Les supporters scrutés

Les supporters ont vécu une semaine chargée. Samedi dernier ils étaient impliqués dans des échauffourées à Rennes après avoir craqué des dizaines de fumigènes. Sanction immédiate et inédite : interdiction de déplacement à Nantes et Strasbourg décidée par la Ligue. On le sait ces derniers temps, les ultras stéphanois sont véritablement en guerre contre les autorités alternant entre demande de communication et gestes de défiance. On voit mal donc ces supporters ne pas profiter de la tribune que représentera ce Saint-Etienne-Guingamp pour s'exprimer, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par le silence, par des banderoles ou bien de nouveau par des fumigènes. Le signal envoyé par la Ligue en privant les Verts de parcage pour ses 2 prochains matches à l'extérieur et révélateur de la tendance : plus rien ne sera toléré qui puisse, aux yeux de la LFP, menacer la bonne tenue d'un match de football. Si des fumigènes devaient apparaitre face à Guingamp, la sanction serait au tournant. Elle s'appliquerait alors face au PSG. Paradoxalement des kops vides face à Paris, lors d'un match très suivi, ne feraient que confirmer l'importance des ultras pour le spectacle et la nécessité, avant tout, de continuer à se parler.

Déclarations d'avant-match

Jean-Louis Gasset : "Notre problème c'est l'efficacité. Ce n'est pas un problème de jeu puisqu'on progresse. Les automatismes commencent à se créer. On a des occasions de but après de belles phase de jeu. Continuons à bien jouer au football. Continuons à avoir cette sérénité dans le jeu et essayons d'être un plus efficaces et on arrivera rapidement à notre objectif. Quand on regarde les statistiques de nos attaquants, ça fait peur. Il faut qu'on soit beaucoup plus méchants."

Jean-Louis Gasset Copier

Stéphane Ruffier : "On a retrouvé un jeu cohérent, on arrive à mettre en difficulté l'adversaire, à poser notre jeu, notre football. Aujourd'hui les équipes qui nous affrontent savent que c'est un autre Saint-Étienne. Encore le weekend dernier à Rennes on a su ce créer beaucoup d'occasions sans avoir trop de réussite. C'est aux attaquants de prendre confiance dans leur dernier geste. Mais avec le travail et la qualité des joueurs offensifs qu'on a, je ne suis pas inquiet."

Stéphane Ruffier Copier

ASSE-EAG : avant match à 16h et au coup de sifflet final les réactions des joueurs et des entraineurs en direct.