Le terrain qui portera son nom à l'Étivallière sera inauguré mercredi. Loïc Perrin est l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce lundi entre 18 heures et 19 heures. Venez lui poser vos questions en direct dans le debrief en appelant au 04 77 10 00 10.

Saint-Étienne, France

C'est un signe de plus de l'amour et de la reconnaissance que lui porte la ville de Saint-Étienne. Le capitaine emblématique des Verts aura désormais un stade à son nom. Le nouveau terrain synthétique du complexe sportif de l'Étivallière sera baptisé "Terrain Loïc Perrin". Avant l'inauguration officielle prévue mercredi à 16 heures sur place, Loïc Perrin passe par les studios de France Bleu Saint-Étienne Loire pour une heure d'émission entre 18 heures et 19 heures ce lundi.

Au programme, ce terrain en forme d'hommage à celui qui a fêté son 400e match sous le maillot Vert contre Dijon le 3 mars dernier, l'actualité des Verts, ce lien unique entre un homme, son club et sa région, mais également vos questions au 04 77 10 00 10. Appelez-nous d'ici lundi au standard de France Bleu Saint-Étienne Loire pour avoir la possibilité d'échanger en direct dans l'émission avec Loïc Perrin.