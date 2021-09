ASSE : "On m'a parlé de Lyon dès mon arrivée à l'aéroport" - Ignacio Ramirez

Le nouveau numéro neuf de l'AS Saint-Etienne est un garçon ponctuel. Ignacio Ramirez était même légèrement en avance ce vendredi midi pour sa première conférence de presse. Détendu mais réservé il ne s'est pas beaucoup livré.

Il aimerait rester au-delà de son prêt

L'attaquant de 24 ans, déjà papa de deux enfants vit à l'hôtel et attend l'arrivée de sa famille ce dimanche. Probablement du voyage à Montpellier pour son premier match avec les Verts il ne sera sans doute pas là pour les accueillir.

"Tous les voyants sont au vert explique Ignacio Ramirez. Je suis à disposition du coach pour jouer contre Montpellier. Je jouais avec Liverpool et je suis dans le rythme".

Pour l'instant l'attaquant "pense rester dix mois (la durée de son prêt) mais "espère déjà prolonger l'aventure en Vert au-delà si cela devient possible"

Pas d'objectif de but mais le derby déjà coché

Présenté comme un attaquant de surface "qui ne participe pas beaucoup au jeu" par son entraineur, il a besoin d'être servi. "Nous verrons comment l'associé et voir quel est le meilleur dispositif pour lui poursuit Claude Puel. Il sent le jeu. J'espère qu'il nous apportera ses qualités".

Ignacio Ramirez ne s'est pas fixé d'objectif précis en terme de but : "Le rôle de l'attaquant c'est la réussite devant le but, Saint-Étienne est une grande équipe avec des grands supporters".

L'attaquant se tient en tout cas déjà prêt pour le derby face à Lyon le 03 octobre : "Je sais déjà que le match le plus important de la saison c'est contre Lyon. On me l'a dit dès l'aéroport."