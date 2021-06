ASSE : il y a 40 ans les Verts remportaient leur dernier titre de champion, les supporters se souviennent

Le 2 juin 1981 l'AS Saint-Etienne remportait son dixième et dernier titre de champion de France lors de l'ultime journée de championnat. Une victoire 2-1 face à Bordeaux à Geoffroy-Guichard. 40 ans plus tard, des supporters présents dans le Chaudron ce jour-là se souviennent

C'était il y a quarante ans. Le 2 juin 1981 les Verts s'imposaient 2-1 face à Bordeaux lors de la 38e et dernière journée de championnat. Un succès qui leur permettait d'être sacré champion de France pour la dixième fois. Une performance toujours inégalée à ce jour.

Pour autant à l'époque on ne mesurait pas forcément la portée de cet exploit : "Je ne me souvenais pas que j'étais présent au stade ce jour-là reconnait Jean-Charles Schuler Président des Associés Supporters. Nous avions tellement l'habitude des victoires que l'on ne pouvait pas imaginer que ce serait la disette après. Nous étions 22.000 dans le stade. Nous devions probablement être heureux mais c'était une joie contenue. Aujourd'hui le terrain serait envahi".

Je me souviens d'un feu de bengale - Jean-Paul Philibet, supporter

Présent également ce jour-là Jean-Paul Philibet se souvient lui d'une belle fête dans le Chaudron : "J'avais 16 ans à l'époque et lycéen en seconde à Roanne ma ville natale. J'allais au stade avec les parents d'une copine. Je me souviens à la fin du match d'un feu de bengale ou un feu de joie improvisé dans le rond central. Je me souviens aussi des buts de Platini bien sûr et je ne m'imaginais pas qu'on resterait sur ce dixième titre".

Depuis 40 ans personne n'a fait mieux

Pour les Verts ce titre de champion de France est effectivement le dernier. L'affaire de la caisse noire et des faux passeports viendront ensuite assombrir l'horizon de quatre décennies décevantes sur le plan des résultats sportifs.

Mais malgré l'hégémonie marseillaise des années 90, celle des Lyonnais dans les années 2000 puis celle du PSG des Qataris depuis 2010, le record de 10 titres tient toujours. La fameuse étoile reste l'apanage d'un seul maillot. La tunique verte.