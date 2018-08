ASSE - infirmerie : examens complémentaires mardi pour Mathieu Debuchy et Robert Beric

Par Alexandre Vau, France Bleu Saint-Étienne Loire

On devrait en savoir plus ce mardi au sujet de Mathieu Debuchy et Robert Beric. Le défenseur et l'attaquant ont été blessés samedi dernier à Feurs lors du dernier match de préparation des Verts contre Nice. Leur participation au premier match de la saison samedi est menacée.