ASSE : "J'ai beaucoup de soutien" assure Claude Puel

Quelques minutes avant que Claude Puel ne se présente face à la presse ce vendredi midi, son homologue clermontois Pascal Gastien a eu des mots élogieux à son encontre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Il irait jusqu'à me laisser le match ?" a répondu dans un sourire Claude Puel. Plus sérieusement le technicien a assuré que "ce n'était pas rare en ce moment" de recevoir du soutien. Notamment de la part de "(ses) pairs et de la part des supporters (qu'il) croise. "

"Il faut savoir faire la part des choses selon Claude Puel. Je suis dans une entreprise difficile depuis mon arrivée. Beaucoup l'ont pris en considération. D'autres non. Il y a une frustration qui s'est développée. elle est légitime par rapport à notre classement. Il y a de la peur aussi de voir notre club de cœur avec une éventualité de Ligue 2. Ce que nous on combat. Mais on peut comprendre que la frustration et la peur se matérialise sur moi et les dirigeants".