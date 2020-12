ASSE : "J'aurai pu donner un coup de pouce cette saison" (Loïs Diony)

Deux titularisations et neuf entrées en jeu depuis le début de la saison (un but marqué), Loïs Diony n'est pas encore un titulaire indiscutable à Angers. Mais l'attaquant qui a passé trois saisons dans le Forez (2017-2020) revient pas à pas : "Je prends ce qu'on me donne. Je suis déjà content d'être de retour dans la lumière et de rejouer en Ligue 1. Ce qui n'était plus le cas avec Saint-Étienne. Après, chaque chose en son temps. Je suis en concurrence avec de très bons attaquants comme Stéphane Bahoken qui marque en ce moment donc je comprends que le coach continue de lui donner sa confiance".

J'aurai aimé marquer l'histoire de l'ASSE

Plus gros transfert de l'histoire des Verts (environ huit millions d'euros), Loïs Diony ne s'est jamais imposé à l'AS Saint-Étienne. L'attaquant assure aujourd'hui avoir tourné la page : "La page est tournée oui car maintenant il faut avancer. Je ne pense pas qu'il faut avoir de regret mais j'aurai aimé que ça marche et être un grand buteur de l'ASSE. Cela a été décidé autrement. Tant pis. C'est passé".

J'espère que Saint-Étienne va relever la tête

Loïs Diony continue de suivre son ancien club, et au vu des difficultés de l'attaque stéphanoise en ce moment, il se dit qu'il aurait pu être utile aux Verts cette saison : "Le coach m'avait utilisé en fin d'année passée et je pense que j'avais fait de bonnes prestations. J'aurai pu continuer de donner un coup de pouce. J'ai connu aussi des périodes difficiles avec Saint-Étienne donc j'espère pour eux qu'ils vont relever très vite la tête".