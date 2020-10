ASSE : "Je me sens vraiment bien physiquement" (Zaydou Youssouf)

Titulaire seulement trois fois cette saison, Zaydou Youssouf n'est pas encore devenu incontournable dans le onze stéphanois. De retour d'une longue convalescence après une opération en février suite à une rupture du ligament croisé postérieur du genou gauche, le milieu de terrain assure aujourd'hui se sentir en pleine possession de ses moyens.

"Je me sens bien. Avec le staff médical nous avons très bien bossé explique Zaydou Youssouf. La semaine s'est bien passé avec du travail physique et de l'intensité. Il me manque un peu tout ce qui est vivacité, explosivité, appuis et sensations. Mais je ne m'inquiète pas cela va venir petit à petit."

La concurrence fait partie du jeu

Avec une quarantaine de matchs en Ligue 1 Zaydou Youssouf est, à 21 ans, plus expérimenté que nombreux de ses partenaires. Devenu titulaire quasiment indiscutable sous Claude Puel la saison dernière, il se partage aujourd'hui les deux postes du milieu de terrain avec Mahdi Camara, le joueur le plus utilisé de l'effectif et Yvan Neyou dont Claude Puel apprécie beaucoup l'apport.

"Chacun apporte ce qu'il sait apporter balaye Youssouf, on a tous un profil différent. Mais on s'entend tous très bien. C'est le coach qui fait les choix".