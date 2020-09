ASSE : "Je n'ai jamais fait de concession avec qui que ce soit" (Claude Puel)

Voilà plus de vingt ans qu'il arpente les bancs de touche. Monaco, Lille, Lyon, Nice, Southampton, Leicester et Saint-Étienne depuis l'automne dernier. "je ne sais pas comment je dois le prendre. Je vieillis demande Claude Puel dans un sourire. Ou je suis encore là ?

Son moteur reste la compétition : "Avec tout ce que cela comporte en matière d'exigence et de remise en question. Il faut garder une certaine fraîcheur, s'adapter aux évolutions et rester compétiteur dans l'âme".

Il faut aller au bout de ses convictions

Avec 42% de victoire Claude Puel n'a pas à rougir de son bilan sportif, loin de là. Champion de France avec Monaco, demi-finaliste de la Ligue des champions avec Lyon, finaliste de la Coupe de France avec l'ASSE. Mais ce n'est pas forcément de son palmarès que le manager est le plus fier : "Là où je suis bien dans mes baskets c'est sur le fait de n'avoir jamais fait de concession. Envers qui que ce soit et quoi que ce soit. J'ai toujours gardé mon fil conducteur et mon honnêteté intellectuelle par rapport à des décisions qu'a à prendre un entraîneur".

Septième entraineur de Ligue 1 le plus capé

S'il entraîne encore deux saisons, Claude Puel 59 ans, délogera l'emblématique Albert Batteux (658 matchs) du podium des entraîneurs français ayant dirigé le plus grand nombre de matchs. Pour aller chercher le recordman Guy Roux il faudra encore un peu patienter. Le sorcier bourguignon s'est arrêté à 894.