ASSE : "je sais que je suis moins performant" (Denis Bouanga)

Sa parole est rare cette année. Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours d'un déplacement très important à Nîmes (son ancien club) Denis Bouanga n'a éludé aucun sujet. Ses difficultés cette saison, la quête du maintien et son rapport aux supporters.

Comment abordez-vous ce déplacement à Nîmes ?

"On s'attend à un très gros match. Ce sera la bagarre. Ils sont à quatre victoires en sept matchs. Nous allons faire les efforts ensemble car c'est, je pense, le match le plus important de la saison. Il peut déclencher beaucoup de choses. Dans un sens comme dans l'autre. Nous voulons ramener les trois points et regarder vers le haut. On se le répète à l'entrainement, on ne fait que d'en parler. Ce match est très important".

Partir en sélection vous a fait du bien ?

"Oui cela m'a fait changer d'environnement. Il fallait que je m'aère un peu la tête. On s'est qualifié donc cela a été parfait. Après je suis revenu plus tôt que prévu car j'avais envie de me concentrer le plus rapidement possible sur Saint-Etienne. Il y a un maintien à aller chercher."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À titre personnel comment vivez-vous cette saison ?

"Je le sais que je suis moins performant que la saison dernière. J'essaye d'aider au maximum le collectif. Des fois on me fait jouer à des postes qui ne sont pas les miens mais je m'adapte. J'essaye d'être efficace malheureusement cette année ça ne marche pas trop donc je cours et je joue pour le collectif."

Vous lisez les critiques ?

"Oui je les vois. Cela me touche. Je n'ai pas l'habitude d'être moins performants. Normalement chaque saison je progresse et là je bloque. Je loupe des choses que je n'ai jamais loupées. Après ça fait partie du foot. Les critiques me touchent mais elles me motivent aussi. J'ai envie de prouver que ce n'est pas dans mes habitudes et que je travaille pour être plus performants".

Vous aviez expliqué être très influencé par l'absence de public dans les stades...

"Oui pour moi c'est une autre saison et un autre football. Je l'ai mal vécu dès le début de la saison. Je savais que ça allait être très difficile. C'est une pression supplémentaire de se dire que personne n'est là pour te pousser. Moi je jouais pour les supporters. J'espère que le public va revenir très vite et que cette saison se termine très vite avec le maintien en poche".