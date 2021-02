ASSE : "Je suis payé pour marquer des buts" (Anthony Modeste)

Quatre jours après la présentation de Pape Cissé, c'était au tour d'Anthony Modeste. La deuxième recrue du mercato hivernale était devant la presse ce samedi midi. Aucune des recrues de l'été dernier (Aouchiche, Krasso, Neyou) n'avaient été présenté. Un changement a salué.

Un leader naturel

Cela tient aussi sans doute à la personnalité et au caractère des ces nouvelles recrues. Il est encore beaucoup trop tôt pour dire si l'AS Saint-Étienne a trouvé en Anthony Modeste le buteur providentielle qu'elle recherche. Ce qui est sûr c'est qu'elle s'est trouvé un leader. Et ça c'est déjà une très bonne nouvelle.

"Je veux retrouver tout simplement énormément de plaisir a expliqué le buteur de 32 ans. Marquer des buts car je suis payé pour ça. Ces dernières années ont été plus compliqué au niveau de la vie privé. Quand je suis arrivé ici j'ai retrouvé le sourire. Je sais que je vais m'amuser ici. On a vraiment un très bon groupe".

Prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison, Anthony Modeste n’est là que pour quatre mois mais il veut endosser des responsabilités : "Je suis capable d'assumer mon rôle de buteur et transmettre mon expérience. Je ne suis plus un jeune. Je veux donner ce qu'on m'a apporté. Je veux amener cette culture que j'ai appris aussi en Allemagne".

Une histoire de famille

L'histoire entre l'attaquant et l'AS Saint-Étienne reste à construire. Mais l'idée d'une continuité est déjà là : "C'est une affaire de famille l'ASSE. Mon père, mon agent et mon beau-père ont joué ici. À moi de faire en sorte qu'ils soient fiers de moi. Avec l'aide de mes coéquipiers car seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. La pression ? Saint-Étienne me suivait depuis un moment. Cela ne s'est pas fait avant mais là je vais faire mon maximum".