ASSE - Jean-François Soucasse : "A nous de capitaliser sur notre dynamique"

Ses prises de parole médiatiques sont rares et il l'assume. Une fois après la descente en Ligue 2, au micro de France Bleu Saint-Étienne Loire . Une autre après la défaite face à Rodez, en novembre dernier, à Geoffroy-Guichard (0-2). Ce lundi après-midi, alors que les joueurs et le staff de l'ASSE profitaient d'une sortie en rafting lors de leur stage de présaison à La Plagne, leur président exécutif Jean-François Soucasse s'est longuement exprimé devant les médias, dans un hôtel de la station savoyarde. Avec, sans surprise, l'objectif d'une remontée en Ligue 1 clairement affiché. Un Jean-François Soucasse convaincu d'avoir posé les bases d'un projet collectif passionnant. Tout en reconnaissant les erreurs de la saison précédente.

"Notre intersaison doit déjà être comparée à celle de la saison précédente, assez apocalyptique à certains égards, analyse Jean-François Soucasse. Dans un contexte tellement sensible, explosif, éruptif, il a fallu faire preuve de résilience en découvrant une Ligue 2 que nous ne connaissions pas. Oui, nous avons fait des erreurs, d'abord liées à la manière violente dont la descente est arrivée, puis avec cette feuille quasiment blanche devant nous. Dans ce contexte, nous n'avons pas fait que des bons choix. Cependant, nous avons su apprendre, collectivement et individuellement. A titre personnel, ma plus grosse erreur aura été de mal évaluer la Ligue 2. Non pas par manque d'humilité, mais en pensant que le talent présent dans notre équipe allait être suffisant pour lutter avec les autres. Or, la Ligue 2 est un championnat difficile que nous tous avons redécouvert."

"Ces erreurs, nous avons su les rectifier avec un projet mis en place en janvier en phase avec ce qu'il aurait dû être, poursuit Jean-François Soucasse. Aujourd'hui, plus d'un an après la descente, nous sommes revenus dans nos temps de passage. A nous de capitaliser désormais sur cette dynamique. Depuis le début de la préparation, l'idée est de poser l'objectif de la montée, en le formalisant devant les joueurs. Pour y parvenir, nous devons tous élever notre niveau d'exigence, moi en premier. La Ligue 2 est exigeante, et ce n'est qu'à ce titre là que nous pourrons y arriver. Voila ce que j'ai dit aux joueurs : "si on se donne les moyens, on peut vivre une putain de belle saison". Y parvenir en mutualisant les moyens, c'est la seule chose que j'aime dans le sport, sinon je ne serais pas là. A la fin de la saison, nous serons simplement jugés sur le fait de monter ou pas. Quand on voit que l'on enregistre déjà plus de 11.000 abonnés, quand on voit l'affluence lors du dernier match face à Valenciennes, à nous de savoir profiter collectivement de cette dynamique. Nous avions la lucidité d'admettre qu'une remontée allait être trop compliquée la saison dernière mais aujourd'hui, notre ambition doit être de remonter. Je ne crois pas, je sais que ce qui a été construit depuis plusieurs mois nous donnes infiniment plus de garanties pour réussir qu'il y a un an."

La vente du club toujours d'actualité

"La vente est toujours d'actualité chez les actionnaires, assure le président exécutif de l'ASSE. Comme je l'ai toujours dit, il s'agit d'un sujet d'actionnaires et j'essaie d'en faire abstraction. La saison dernière, cette vente était un sujet d'interrogations, voire d'inquiétudes pour certains. Cet été, la perception qu'en ont les acteurs du football fait que cette vente n'est pas au cœur des discussions. Les actionnaires restent mobilisés, je sais qu'ils y passent du temps et qu'ils cherchent des solutions."

La piste Livolant écartée, Nkounkou parti pour rester ?

Pisté par l'ASSE, Jérémy Livolant (Guingamp) ne devrait pas rejoindre le Forez. Alors que l'attaquant est annoncé tout proche de Bordeaux, la direction stéphanoise assure ne pas vouloir s'aligner sur l'offre des Girondins et travailler sur d'autres pistes pour renforcer son secteur offensif.

Après avoir disputé l'Euro espoirs avec l'Equipe de France, Niels Nkounkou doit faire son retour ce mercredi, à l'Etrat. Alors que le piston gauche n'a pas caché ses envies d'ailleurs, l'ASSE a refusé une offre de 6 millions d'euros transmise par le club allemand de l'Eintracht Francfort. La direction stéphanoise assure aujourd'hui vouloir conserver le joueur et l'inclure dans le projet de remontée. "Je ne lis pas, je n'écoute pas tout ce qui peut se dire en ce moment sur Niels, assure ce lundi l'entraineur des Verts, Laurent Batlles. On verra lorsqu'il reviendra mercredi, mais je compte sur lui."

Bouchouari de retour plus tôt que prévu

Alors qu'il aurait pu bénéficier de congés jusqu'au premier août, Benjamin Bouchouari a décidé de reprendre l'entrainement ce mercredi avec ses coéquipiers de l'ASSE. Le milieu de terrain a remporté le 8 juillet dernier la Coupe d'Afrique des Nations U23 avec le Maroc. Pas sûr néanmoins qu'il soit prêt à 100% pour disputer la première journée de Ligue 2, le 5 août prochain.