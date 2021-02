ASSE : Jean-François Soucasse sort de l'ombre

Arrivé dans l'anonymat du début d'année après le départ de Xavier Thuilot (proche de Claude Puel), Jean-François Soucasse, 49 ans, est le Directeur général des services de l'AS Saint-Étienne. Un poste central dans la gestion du club au quotidien. Il est le lien entre la partie émergée de l’iceberg, l'effectif professionnel et toutes les autres composantes de l'ASSE.

Un parcours rare

Ex-footballeur professionnel, notamment passé par l'AS Saint-Étienne (1995-96 puis 1997-98), Jean-François Soucasse met un terme à sa carrière à 29 ans au Nîmes Olympique en 2000. Il reprend alors ses études à la faculté de Toulouse. Après l'obtention d'un Master de gestion des métiers du sport, Jean-François Soucasse fait son stage de fin d'étude au Toulouse FC et va alors gravir tous les échelons du club. D'abord Directeur du centre de formation en 2001 puis Directeur général adjoint en 2004 et Directeur général quatre ans plus tard. Une fonction qu'il va occuper pendant 12 ans jusqu'à l'été dernier, remplaçant même le propriétaire Olivier Sadran au poste de Président Délégué.

"Un homme brillant - Pascal Dupraz, coach du TFC entre 2016 et 2018"

Pascal Dupraz, coach du Téfécé pendant deux ans et demi le décrit comme "extrêmement compétant, brillant et avec qui les choses paraissaient simple. Un garçon pince sans rire, plein d'humour une fois franchit la barrière qu'implique un poste avec de telles responsabilités". Son arrivée à l'AS Saint-Etienne s'est faite à l'image de l'homme : très discrète. Nos sources à l'intérieur du club le décrivent comme un bosseur acharné, travaillant jusqu'à 16 heures par jour.