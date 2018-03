Après le match nul arraché à la dernière minute dans le derby, Jean-Louis Gasset en a reçu des éloges. Le coach des Verts "garde les pieds sur terre" et en profite surtout pour responsabiliser ses hommes.

Jean-Louis Gasset a remporté la bataille tactique du dernier derby face à Bruno Génésio. Ses joueurs ont fait part dans la presse du discours mobilisateur et résolument optimiste tenu à la mi-temps. Ses choix se sont avérés payants, aujourd'hui, il compte sur un effectif qui lui fait confiance et qui voit les séances d'entrainement de l'ancien adjoint de Laurent Blanc porter leurs fruits au fil des weekends.

"Cela fait obligatoirement plaisir de recevoir des louanges, mais je sais que dans ce métier, cela peut très vite changer, donc je garde les pieds sur Terre" — Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'AS Saint-Étienne

Sur les résultats et la bonne forme de son effectif, il la joue modeste et parle plutôt de l'apport des recrues : "les nouveaux joueurs sont des professionnels, ils ont une expérience et montrent l'exemple tous les jours dans le vestiaire, ils arrivent à 9 heures du matin, font de la musculation... ils s'en vont du camp d'entrainement à 15 heures. Peut-être qu'avant, certains languissaient d'aller faire les courses avec leur femme, maintenant, ils voient ce qu'est un professionnel." Des recrues qui sont bien ses recrues, celles qu'il a fait venir notamment grâce à son carnet d'adresse.