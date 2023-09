ASSE : Jessy Moulin, ex-gardien de but des Verts, fête les 10 ans de France Bleu ce mardi (7h30-8h30)

Trois semaines après avoir mis fin officiellement à sa carrière , après une dernière aventure pour le moins mitigée à Troyes, Jessy Moulin est de retour chez lui dans la plaine du Forez. Comme une évidence pour celui qui aura passé quasiment l'intégralité de sa carrière sous le maillot stéphanois et qui aura fait de la Loire, lui le Drômois, son repère, un département où sont nés ses enfants.

69 matches sous le maillot de l'AS Saint-Etienne et de longues saisons à se tenir prêt derrière le monstre de performances qu'était Stéphane Ruffier, au plus fort de sa domination à son poste qui plus est. L'histoire de Jessy Moulin à l'AS Saint-Etienne aura été celle de la patience et de la passion. Celle d'un amour indéfectible pour son club, aussi et surtout.

A l'occasion des 10 ans de France Bleu Saint-Etienne Loire, Jessy Moulin est notre invité entre 7h25 et 8h30 ce mardi 5 septembre. Un petit mot, un souvenir, une question à partager ? Appelez nous au 04 77 10 00 10.