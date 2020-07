ASSE : "Jessy Moulin m'a scotché" (Jérôme Alonzo)

C'était le grand bonhomme de la soirée côté Stéphanois. Jessy Moulin, auteur de sept arrêts devant les attaquants parisiens a permis à l'ASSE de rester en vie pendant la finale de la Coupe de France.

Bombardé numéro 1 au cœur de l'hiver et maintenu pour la saison à venir, Jessy Moulin, 34 ans a changé de dimension en quelques mois. Éternelle doublure, il est passé devant Stéphane Ruffier en froid avec Claude Puel. "Toute la question et la grande inconnue c'est ce que j'ai connu dans ma carrière moi aussi analyse Jérôme Alonzo, portier des Verts entre 97 et 2001. C'est est-ce que tu va être capable de te transformer en un titulaire à part entière, déterminé en début de saison ? Ce qui n'a jamais été son cas en 10 ou 12 ans de carrière. La vérité c'est que l'on n'en sait rien. Après moi mon intime conviction me dit que oui il a les épaules".

Stéphane Ruffier mit à pied, Jessy Moulin est donc numéro 1, Stefan Bajic numéro 2. En cas de départ de Ruffier, les Verts pourraient se mettre en quête d'un gardien d'envergure. "Maintenant il faut le laisser rétorque Jérôme Alonzo. Maintenant que tu as tranché et qu'il t'a montré, il faut foncer tête baissée !"