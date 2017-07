ASSE : Jordan Veretout bientôt de retour

Le milieu de terrain d'Aston Villa (ANG), prêté la saison passée à l'ASSE, Jordan Veretout devrait revenir dans le Forez. Un contrat de 4 ans l'attendrait dans les heures ou les jours qui viennent.

C'était l'un des joueurs les plus utilisés la saison dernière (34 titularisations). Le milieu de terrain de 24 ans, prêté par le club anglais d'Aston Villa, l'an dernier, devrait de nouveau porter la tunique verte l'an prochain. "C'est en bonne voie" nous a précisé le club ce mercredi matin. Rien ne devrait pourtant être officialisé aujourd'hui, mais un contrat de 4 ans, comme le révélait l''Équipe.fr hier, l'attendrait dans le Forez.

Un joueur qui plaît à Oscar Garcia

Transféré de Nantes à Aston Villa pour près de 10 millions d'euros il y a deux ans, Jordan Veretout était rentré en France, en 2016, après la rétrogradation du club anglais en 2e division. A Saint-Etienne, il avait pu montrer tout son talent et son abattage au milieu de terrain. Un profil de manieur de ballon qui plairait beaucoup au technicien catalan de l'ASSE, Oscar Garcia.

"Du flanc" pour Karamoh

Après Loïs Diony et Saidy Janko (qui seront officiellement présentés demain), l'ASSE tiendrait donc avec Jordan Veretout sa 3e recrue du mercato estival. En revanche l'arrivée de Yann Karamoh, annoncé également par l''Équipe.fr mardi soir, serait beaucoup plus hypothétique. Aucun accord n'a été trouvé selon le club stéphanois autour du jeune ailier international espoir du SM Caen. Le dossier ne serait d'ailleurs même pas une priorité pour un club qui cherche encore à dégraisser et à recruter, surtout, un défenseur.