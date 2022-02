ASSE : Juliette Vidal, la nouvelle recrue pour le championnat de D1

Ce jeudi, l'ASSE a présenté sa nouvelle joueuse pour le championnat de D1 et pour renforcer l'équipe en vue du maintien. Juliette Vidal vient renforcer le secteur défensif. Portrait.

Des États-Unis à l'ASSE

Formée au Pôle Espoirs de Rennes, Juliette Vidal a joué à Lorient en D2 avant de partir pendant cinq ans aux États-Unis. Elle y a pratiqué un football très physique mais moins tactique et technique qu'on peut avoir en France, et en Europe.

Le soccer américain est très physique, ça m'a permis de me développer physiquement et athlétiquement

Son recrutement s'est fait très rapidement. En moins d'une semaine. Le projet lui a plu assez rapidement avec un objectif concret : le maintien.

La native du Nord va pouvoir apporter cette dimension physique (elle est d'ailleurs très affutée) mais aussi son expérience et sa bonne humeur. Son poste de prédilection est milieu défensif mais elle peut également jouer en charnière centrale. Une joueuse qui aime conserver le ballon pour participer à la construction du jeu.

Juliette Vidal est disponible, qualifiée est donc convocable pour le prochain match des Verts en D1 ce samedi 5 février à 14h30 contre le Paris FC.

Les premiers mots de Juliette Vidal, nouvelle joueuse de l'ASSE, en conférence de presse Copier

Une autre recrue attendue dans les prochains jours

Jérôme Bonnet, le coach de l'ASSE, a donné des précisions sur le mercato féminin. Son objectif était de renforcer toutes les lignes et donc de recruter trois joueuses. Ce ne sera pas possible, donc son but est de trouver des joueuses polyvalentes. C'est le cas avec Juliette Vidal jouant de préférence au milieu mais pouvant tout à fait rendre des services en défense.

Quid de l'attaque stéphanoise? Le coach a annoncé une deuxième recrue, dans le secteur offensif. Une joueuse plutôt milieu offensive pouvant jouer aussi attaquante. Une arrivée prévue la semaine prochaine.