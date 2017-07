ASSE : Kévin Malcuit arrive comme prévu au LOSC

Dans l'air du temps depuis plusieurs semaines, le transfert de Kévin Malcuit au LOSC est donc officiel. Le défenseur arrivé à l'été 2015 chez les Verts, s'engage pour cinq ans. Un transfert dont on ne connait pas encore le montant.

Kévin Malcuit a fait partie d'une liste de recrues potentielles que les dirigeants lillois ont soumises à Marcelo Bielsa dès son arrivée au club. Les discussions avec le défenseur n'ont donc pas traîné. Du côté des Verts on savait que le joueur était susceptible de partir, fort de sa bonne saison dernière. Une saison pas extra en terme de statistiques : avec seulement deux passes décisives pour un latéral habitué à centrer. Mais sur dans le contenu et la régularité l'ancien niortais a répondu présent. C'est un des défenseurs de Ligue 1 qui a le plus subi de fautes : 34 la saison dernière.

À Lille Kévin Malcuit va devoir s'habituer aux séances longues et intenses de Marcelo Bielsa. Le technicien argentin est réputé pour être un dur. Au poste de latéral droit l'AS Saint-Étienne a pris les devants en recrutant Saidy Janko, international suisse de 21 ans et élu meilleur joueur de l'équipe réserve de Manchester United en 2013.