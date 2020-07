ASSE : l'affaire Stéphane Ruffier, un "épiphénomène" pour Claude Puel

C'était le grand raout médiatique au centre sportif Robert Herbin ce jeudi en début d'après-midi. À huit jours de la finale de la Coupe de France, il a pourtant été beaucoup question de Stéphane Ruffier. Le portier stéphanois, mis à pied à titre conservatoire, n'a plus le droit de franchir les portes du centre d'entrainement.

"Bien sûr que je regrette a lâché Claude Puel sur la tournure que prennent les choses entre Stéphane Ruffier et l'ASSE. Mais c'est simplement un choix sportif qui dévie parce que le joueur n'accepte pas un changement de statut. Il en fait une affaire personnelle mais c'est simplement un problème entre un salarié et son club".

"Pour moi c'est un épiphénomène a même assuré l’entraîneur forézien. Le plus important c'est mon groupe. De l'intérieur il n'y a aucun problème par rapport à une situation donnée ou à ce que l'on voudrait faire croire. C'est là où c'est un petit peu dingue".

Altercation Puel - Debuchy ? "Une fake news"

Interrogé également sur une soi-disant altercation entre lui et Mathieu Debuchy lors d'une séance vidéo lundi à l'Étrat, le coach des Verts a parlé de "fake news" : "Bientôt on se bat avec Mathieu ? C'est extraordinaire ça ! On a eu une petite discussion comme entre entraîneur et joueur il peut y en avoir des dizaines. C'est vraiment n'importe quoi. On se demande quel est le but".