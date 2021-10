ASSE : l'ancien gardien Stéphane Ruffier attaque le club aux prud'hommes

C'est un nouvel épisode dans ce différend devenu feuilleton qui depuis près de deux ans oppose l'AS Saint-Étienne et son ancien gardien Stéphane Ruffier.

Selon nos confrères de l'Équipe, Le portier de 35 ans remercié de l'ASSE en janvier 2021, attaque son ancien club aux prud'hommes et conteste son licenciement pour faute grave. l'avocate de Stéphane Ruffier aurait déposé le dossier de procédure aux prud'hommes. Il devrait être traité courant 2022.

Stéphane Ruffier réclamerait des millions d'euros de dommages et intérêts

Toujours selon l'Équipe, Stéphane Ruffier réclamerait une compensation en dommages et intérêts à hauteur de cinq millions d'euros. Au moment de son licenciement, il restait à Stéphane Ruffier six mois à jouer avec le maillot stéphanois et pour lesquels il aurait perçu environ 1 million d'euros de salaire.

Nouvel épisode dans un différend qui dure depuis près de deux ans

Avant le licenciement de Stéphane Ruffier, cela faisait plusieurs mois qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre le joueur et son club. En février 2020, l'ASSE est coincée en bas du classement de la Ligue 1 et le coach Claude Puel décide d'aligner Jessy Moulin à la place de Ruffier, titulaire depuis 2011, dans un match contre Reims. Blessé, Stéphane Ruffier se met progressivement à l'écart de l'ASSE, et une guerre des communiqués commence entre son agent et le club stéphanois. Stéphane Ruffier fait l'objet d'une mise à pied, d'une procédure licenciement, et enfin d'une rupture de son contrat à l'initiative du club.

Suite à son licenciement de l'AS Saint-Étienne, Stéphane Ruffier avait mis fin à sa carrière professionnelle.