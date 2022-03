ASSE : l'ancien milieu des Verts Jean-Luc Ribar est mort à 57 ans

Jean-Luc Ribar, ancien milieu de terrain de l'ASSE dans les années 80, est mort soudainement ce jeudi 17 mars. Né à Roanne, il avait joué à 137 reprises avec le club et marqué 24 buts.

AS Saint-Étienne

Les Verts saluent un joueur "parmi les plus doués de sa génération"

L'ancien milieu de terrain de l'ASSE Jean-Luc Ribar est mort ce jeudi 17 mars, à 57 ans. Le natif de Roanne avait connu la relégation des années 80 puis le retour en première division. Il avait marqué 24 buts en 137 matchs sous le maillot vert entre 1983 et 1987.

Le footballeur avait poursuivi sa carrière à Lille, Quimper, et Rennes où des problèmes de hanche l’avaient obligé "à raccrocher les crampons à 30 ans et à se reconvertir. Ce passionné de basket dirigeait plusieurs entreprises de nettoyage dans sa ville natale, indique l'AS Saint-Étienne qui pleure la disparition tragique et soudaine de son ancien joueur."

Sa mémoire sera honorée ce vendredi soir avant le coup d'envoi d'ASSE-Troyes. Les supporters du stade Geoffroy-Guichard seront invités à respecter une minute d’applaudissements.