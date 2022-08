ASSE : l'appel à la raison lancé par Patrick Guillou aux dirigeants

France Bleu Saint-Étienne Loire : 48 heures après ce match tristement historique pour l'ASSE, quel est votre ressenti ?

Patrick Guillou : Après seulement quatre journées de Ligue 2, c’est déjà un sentiment de résignation qui domine. La colère a disparu depuis déjà plusieurs semaines. La situation de l’ASSE devient insignifiante. Peu importe les entraineurs, il y a un vrai problème de qualité et de mentalité chez les joueurs. Je n’ai pas envie de dire que la frustration laisse place à une sorte de « je m’en foutisme », mais ce qui est certain, c’est qu’il n’y a même plus de colère. Quand il n’y a plus ce sentiment de colère, c’est pire que tout. Un désintérêt complet. En ce début de saison, nous avions besoin de nous identifier dans une nouvelle équipe, sauf que celle-ci n’affiche ni nos valeurs, ni nos vertus. Hormis quinze minutes encourageantes à Quevilly-Rouen, le contenu est insignifiant. Nous avions connu des « manita » dans les derbys face à Lyon, maintenant ce sont des humiliations face à nos adversaires de Ligue 2. Nous sommes en train de toucher le fond.

Ce projet de reconstruction en Ligue 2 prendra du temps, sera loin d'être simple mais il faut avant tout de la patience, c'est le message délivré avant le match du Havre par Jérôme Alonzo sur France Bleu Saint-Étienne Loire. De la patience, peut-on encore en avoir ?

Jérôme est maître de ses propos, mais cela fait des années que nous sommes patients. Logiquement, cette patience a laissé place à de l’impatience. Selon moi, le problème est pris à l’envers. Bien sûr qu’il faut laisser du temps à Laurent Batlles et à son staff pour remettre les choses en place, laisser du temps aux recrues pour s’adapter, laisser du temps aux joueurs qui ont connu la relégation pour se remettre la tête à l’endroit, mais nous avons déjà été assez patients et nous pouvons légitimement faire part de notre courroux.

Jean-François Soucasse doit prendre la parole pour expliquer clairement ce qu'il se passe. On est en train d'envoyer l'entraineur au casse-pipe. Patrick Guillou

Quel message souhaitez -vous faire passer aujourd'hui à la direction de l'ASSE ?

A un moment donné, lorsque vous avez un nouvel entraineur fraichement arrivé, il faut le protéger médiatiquement pour qu’il puisse se concentrer sur la construction de son équipe. Certains combats que mènent Laurent Batlles ne devraient pas être les siens. Selon moi, on l’expose beaucoup trop. Le rôle d’image, le rôle auprès du public devrait être tenu aujourd’hui par Jean-François Soucasse, le président exécutif. Ce dernier doit prendre la parole pour expliquer clairement ce qu’il se passe. C’est juste une évidence par rapport aux pratiques des grands clubs. Pareil pour Loïc Perrin, le directeur sportif. Cela permettrait de protéger Laurent Batlles afin qu’il puisse travailler sereinement. Il faut que des couches intermédiaires montent au créneau pour défendre l’institution ASSE. Et je ne parle même pas des deux co-actionnaires qui, eux aussi, ne tiennent pas leur rang. Il y a un vide énorme à l’ASSE que personne ne veut ou ne peut occuper, pour des raisons politiques, stratégiques ou pour d’autres raisons difficilement identifiables. La conséquence aujourd’hui, c’est que l’on est en train d'envoyer l’entraineur au casse-pipe.

Quels sont, selon vous, les motifs d’espoir ?

Je pense sincèrement que les têtes pensantes, que les dirigeants ne comprennent pas ce qui est en train de couver au niveau du public. J’ai l’impression que nous sommes en train de faire abstraction de tout ça. On joue avec la passion et la patience des supporters. On jette la pièce en l’air en espérant qu’elle va retomber du bon sens. Rien n’est structuré au sommet du club. A mon sens, nous n’avons encore eu que des prémices de tout ce qu’il pouvait se passer avec les supporters. La direction ne semble pas avoir pris conscience de ce qu’il risque de se passer dans les prochains mois. Le palmarès, l’histoire, la légende, les supporters de l’ASSE ne suffiront pas pour assurer l’essentiel. C’est un véritable appel à la raison, un vrai appel au secours que je lance aux dirigeants. Qu’ils fassent les choix qui s’imposent. Trois entraineurs ont tenté de relancer une dynamique, cela n’a pas fonctionné. On a fait appel à un joueur symbolique dans la direction, cela ne marche pas. On a fait appel à un ancien joueur pour être président exécutif, cela ne marche pas. Qu’ils se posent les bonnes questions et apportent les réponses appropriées. Il faut absolument casser cette spirale négative. Je ne suis pas défaitiste, attention, mais il faut absolument réagir, dès maintenant.