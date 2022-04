ASSE : L'entraîneur Pascal Dupraz "n'a pas été demandeur" d'une prolongation indique Loïc Perrin

À la veille de l'affiche de la 30e journée de Ligue 1 entre l'ASSE et l'Olympique de Marseille, le coordinateur sportif des Verts Loïc Perrin était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire à 7h45 ce vendredi. "Ça a toujours été une affiche spéciale et ça faisait longtemps que Geoffroy-Guichard n'aura pas été plein donc ça fait du bien de revoir notre stade comme ça."

Le record d'affluence de la saison devrait être battu, le stade est à guichets fermés. Les ultras du Kop Sud, les Green Angels vont en profiter pour fêter leurs 30 ans. "J'espère que la fête sera aussi sur le terrain. On est persuadé qu'elle le sera dans les tribunes. Après, à nous aussi de faire ce match pour que la fête soit encore plus belle."

Sur une éventuelle prolongation de l'entraîneur Pascal Dupraz : "Il n'a pas été demandeur. On en a jamais parlé."

Loïc Perrin a aussi réagi à un article du journal L'Équipe, à propos d'un certain agacement au sein du club concernant Pascal Dupraz. L'entraîneur des Verts, venu en décembre pour sauver l'équipe de la relégation, n'hésite pas à répéter qu'il n'a pas de contrat après le 1er juillet.

"C'est marrant parce que je me suis empressé de lui envoyer un message pour lui dire que je n'étais pas agacé, raconte l'ancien capitaine. Donc, si ça agace en interne, comme c'est marqué, en tout cas, ça ne vient pas de la direction."

De quoi ouvrir la porte à une éventuelle prolongation ? "Ce n'est pas du tout le sujet. Il n'a pas été demandeur. On en a jamais parlé. L'objectif était clair quand il a signé, c'était le maintien. Mais en disant ça, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas lui non plus l'année prochaine. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'objectif et on l'a pas du tout évoqué."