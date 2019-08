ASSE : L’équipe féminine se prépare pour sa nouvelle saison

Les footballeuses de l’AS Saint-Etienne, dans la Loire, ont repris le chemin de l’entraînement le 24 juillet dernier. Une préparation qui dure plus de six semaines avant le premier match de la saison en championnat.

Saint-Étienne, France

La préparation commence par une défaite pour les joueuses de l’AS Saint-Etienne. Elles sont inclinées ce samedi contre Rodez 4-2, qui vient d’être relégué en D2. Un premier match pour se mettre en jambe alors que l’équipe a repris la course il y a deux semaines.

Cet été, l’ASSE a enregistré l’arrivée de quatre nouvelles joueuses. L’objectif est clair, c'est la montée en première division assure Jérôme Bonnet : "On va mêler la jeunesse avec des joueuses avec plus d’expérience, qui connaissent le haut-niveau, qui peuvent avoir de l’aura dans le vestiaire." L'entraîneur ajoute : "On est allé chercher de l'expérience et étoffer le collectif."

C'est pourquoi le club est allé recruter Lalia Storti, passé par Guingamp, Marseille et Dijon. "On a de l’expérience que l’on apporté. C’est un groupe très jeune. Même si on vient de D1, on apprend tous les jours" précise la joueuse.

Premier match officiel le 8 septembre

Les Amazones en sont bien conscience, il ne faudra surtout pas reproduire les mêmes erreurs que l'an passé. La milieu de terrain Ninon Branchard a du recul sur la saison passé : "C’est compliqué, la montée se joue sur des détails, un manque d’efficacité, de concentration peut-être. C’est ce qui a pu nous manquer l’année dernière."

Le premier match de la saison est prévu le 8 septembre. Les joueuses de l’ASSE affrontent Vendenheim.