ASSE : l'été mal géré qui plombe la saison des Verts

Le match qui devait être celui du renouveau a finalement été celui qui aura peut-être le plus mis en lumière les carences de l'AS Saint-Étienne. Balayés par Strasbourg (5-1), une équipe qui boxe pourtant dans sa catégorie, les Verts ont totalement sombré défensivement.

Après Marseille, Montpellier, Monaco et Nice l'arrière-garde stéphanoise a multiplié les bourdes et approximations et sa responsabilité est clairement engagée sur les buts encaissés en Alsace. Le niveau affiché notamment par la charnière Moukoudi - Nadé (aligné une seule fois dans ce schéma face à Lorient le 8 aout) est alarmant.

Des Verts orphelins en défense

Il est peut-être toujours facile de tirer des conclusions après mais il n'y a finalement rien de surprenant à voir la défense stéphanoise se déliter rencontre après rencontre. La saison dernière, l'ASSE avait notamment trouvé son salut avec une assise défensive et un quatuor Debuchy - Moukoudi - Cissé - Trauco immuable à compter du mois de janvier.

Inaccessible pour les finances stéphanoises, le géant sénégalais est retourné à l'Olympiakos à la fin de son prêt et n'a pas été remplacé. Mathieu Debuchy lui voulait prolonger l'aventure mais Claude Puel a fermé la porte à l'international de 36 ans afin de favoriser l'éclosion d'Yvann Maçon. Le Guadeloupéen blessé, le manager est contraint de bricoler et les solutions évoquées cet été, Alpha Sissoko et Bryan Nokoué, n'ont jamais été titularisé cette saison.

De façon comptable l'ASSE a perdu trois défenseurs (Cissé, Debuchy, Retsos) et n'a vu arriver (ou plutôt revenir d'un prêt à Quevilly) que Mickaël Nadé. Sans compter que Miguel Trauco n'a été titularisé que trois fois à cause notamment d'allers - retours éreintant en sélection. Quant à Gabriel Silva, toujours pas épargné par les pépins physiques, il semble très loin de pouvoir apporter une solution.

Un renfort indispensable ?

Le staff et les dirigeants de l'AS Saint-Étienne ont donc, en toutes consciences, décidé de démarrer la saison avec un effectif amoindri défensivement. L'argument du manque de moyens bas de l'aile quand on voit que Romain Hamouma, lui, a signé un nouveau contrat et que son rendement est aujourd'hui de zéro but et zéro passe décisive (en 428mn) dans un secteur où on a également recruté Ignacio Ramirez et vu le retour de Jean-Philippe Krasso.

Dans ces conditions et si Harold Moukoudi ne retrouve pas le niveau qui était le sien la saison dernière, les Verts auront beau marquer tous les buts qu'ils veulent, ils ne pourront pas se maintenir. Le mercato d'hiver semble loin. L'ASSE a éventuellement la possibilité de faire appel à un joker mais à condition que "le joueur joue en France et soit titulaire d’une licence de la FFF pour la saison en cours". Des volontaires ?