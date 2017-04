ASSE: l'Europe passe par Marseille

L'ASSE doit ramener un résultat du Vélodrome pour espérer une qualification en Europa League. Un rendez-vous décisif, à six journées de la fin du championnat.

A force de ne plus gagner (une victoire lors des six derniers matchs de championnat), l'ASSE est désormais dans la situation de celui qui a plus à perdre qu'à y gagner. La situation d'une équipe qui n'a plus le droit à l'erreur d'ici la fin de saison pour décrocher une nouvelle qualification européenne. Dans un Velodrome sans doute bouillant (anniversaire des Winners), les Verts devront rendre une copie encore plus blanche que le maillot de leur adversaire pour continuer d'y croire.

La première victoire au Vélodrome depuis 1979?

Une victoire au Vélodrome, c'est pourtant quelque chose que les moins de trente-huit ans ne peuvent pas connaître. Aujourd'hui, les Verts veulent nous rafraichir la mémoire (une petite victoire demandée par Galtier, un "3 ou 4-0 espéré avec un sourire par Veretout). Il faudra d'abord pour cela proposer du football, retrouver cet allant qui manque cruellement depuis plusieurs semaines, museler aussi les Payet, Gomis, Thauvin et profiter des largesses défensives de leurs partenaires. Une victoire en terre phocéenne relancerait à coup sûr la fin de saison des Stéphanois, avant d'autres rendez-vous tout aussi décisifs (Rennes, Bordeaux, PSG, Monaco...)

Le groupe stéphanois

Le groupe marseillais

