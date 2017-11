ASSE : l'immense tâche de Julien Sablé avant la trève

Il reste six matchs à l'ASSE avant la trève pour engranger des points, de la confiance et faire oublier la mauvaise passe actuelle. Une tâche rendue encore plus complexe par un calendrier difficile.

Après 13 journées, l'ASSE est 6eme au classement de Ligue 1 avec 18 points. C'est un début de saison moyen, identique à la saison passée où les Verts avaient exactement le même nombre de points à la même époque. Mais cette saison, le contexte est bien différent. Oscar Garcia vient de quitter l'AS Saint-Etienne après moins de six mois en poste et c'est un entraîneur sans expérience, Julien Sablé qui l'a remplacé.

Monaco, Marseille, Nantes, Bordeaux et consorts

Ces six prochains matchs avant la trève vont être décisifs pour savoir quelle tournure va prendre la saison des Verts. S'ils parviennent à gagner à nouveau - ce qu'ils n'ont fait qu'une fois ces 7 derniers matchs en L1 - ils pourront prétendre passer une saison tranquille, loin des ennuis. Si au contraire, les Verts réitèrent les performances de ces dernières semaines, ils peuvent tourner leur regard vers le bas du classement. A domicile, Strasbourg - qui a récemment éliminé les Verts en coupe de la Ligue - arrive. Après ça sera au tour de Nantes et Monaco. A l'extérieur, le programme est tout aussi complexe avec des déplacements à Bordeaux, Marseille et Guingamp.

Le calendrier des Verts jusqu'à la trève © Radio France - Maxime Fayolle

La saison passée, face à 5 de ces 6 équipes (hors Strasbourg qui était en Ligue 2), les stéphanois n'ont gagné qu'un match, c'était à Guingamp (0-2). La dernière victoire de Christophe Galtier à la tête de l'ASSE. Le reste ? Deux défaites (4-0 à Marseille, 3-2 à Bordeaux) et deux matchs nuls (1-1 contre Nantes et Monaco). Il faudra être plus performant pour parvenir à égaler le total de la saison passée à la trève (26 points) et s'éviter ainsi une crise hivernale.