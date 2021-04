ASSE : l'ultimatum des Magic Fans à la direction

Dans la fronde contre la direction menée notamment par le collectif Peuple Vert en colère, les Magic Fans étaient jusqu'ici restés en retrait. Ce samedi, ils ont décidé de sortir du bois.

Dans un long communiqué publié sur leur compte Twitter, le groupe s'inquiète et s'interroge : "Comment bâtir un effectif performant lorsque le déficit financier pousse le club à faire passer au second plan les enjeux sportifs ?". Ou encore : "Comment fixer un cap à moyen voire long terme lorsque deux dirigeants, aux visions diamétralement opposées, gouvernent unilatéralement le navire"

Pour les Magic Fans tout le problème est là. L'organisation bicéphale de l'AS Saint-Etienne avec d'un côté Roland Romeyer, Président du directoire et de l'autre Bernard Caïazzo Président du Conseil de Surveillance, ne peut que nuire au club qu'ils "aiment par dessus tout". Ils demandent donc leur départ.

Un rendez-vous exigé sous 15 jours

Dans ce communiqué on apprend également que les Magic Fans ont rencontré Roland Romeyer début février. Ce dernier leur avait alors assuré de sa volonté de se retirer et de retrouver un repreneur et également d'organiser une rencontre avec "l'ensemble des dirigeants" de l'AS Saint-Étienne. "Deux mois plus tard les défaites s’enchaînent plus rapidement que nous ne recevons de nouvelles de nos dirigeants" ironisent les MF91.

Ils exigent à compter de ce samedi une réunion sous "quinze jours". Dans le cas inverse ils "cesseront toute tentative de dialogue et entreront une bonne fois pour toute en guerre avec ceux qui, chaque jour, nuisent à ce club qu'ils aiment par dessus tout"