L'ASSE dans le gotha des centres de formation européens

L'AS Saint-Etienne est bel et bien redevenue une fabrique de talent. Selon le classement de l'observatoire du football, le centre de formation des Verts est le 11e d'Europe. Il se classait 38e l'an dernier.

Dans sa lettre hebdomadaire ce lundi, l'observatoire du football, le CIES, a publié son classement annuel des centres de formation européens. 31 premières divisions du continent sont ainsi analysées.

Si l'on affine le classement aux 5 grands championnats : Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France, l'AS Saint-Etienne se classe 11e. Le trio de tête est occupé par le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Olympique Lyonnais. L'ASSE est le 4e club français après Lyon, le PSG et le Stade Rennais.

La "mine verte" a trouvé son filon

Dans ses critères, le CIES considère que, pour qu'un joueur soit formé au club, il doit y avoir évolué pendant au moins trois saisons entre 15 ans et 21 ans.

Trois ans c'est justement l'âge du projet "mine verte" lancé en 2017 par le directeur du centre de formation de l'époque Julien Sablé. Son objectif était de redonner ses lettres de noblesse à la formation stéphanoise.

Avec des joueurs comme Fofana ou Saliba, l'adjoint de Claude Puel est en train d'y parvenir. 22 joueurs formés à l'Etrat évoluent aujourd'hui dans un grand championnat.