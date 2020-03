ASSE : La billetterie pour la finale de Coupe de France face au PSG ouvrira à la fin du mois

Dans la folie de la qualification des Verts jeudi soir pour la finale de la Coupe de France face au PSG, 38 ans après, le site Internet du Stade de France a été pris d'assaut par les supporters. Forcément ! A Saint-Étienne, on pense déjà au déplacement le samedi 25 avril prochain, et on cherche à prendre ses places le plus tôt possible.

14.500 places pour les supporters en 2013

Pas de panique ! La billetterie pour la finale de Coupe de France face au PSG ne devrait pas ouvrir avant la fin du mois. Si on se réfère la dernière finale, en Coupe de la Ligue en 2013, près de 14.500 places avaient été mises à la disposition des groupes de supporters. Le reste via les réseaux de distribution habituels.

Une nouvelle vague verte sur Paris ?

Après, la question est de savoir si la belle ambiance lors de la victoire, jeudi soir, face au tenant du titre le Stade Rennais (2-1) dans le Chaudron, envahi en fin de match, va faire déferler une nouvelle vague verte sur la capitale. On peut le penser. Tout en parvenant à relancer rapidement la machine en championnat.

Poursuivre la dynamique en Ligue 1

Car les Verts reçoivent Bordeaux dimanche (15h) pour un match crucial. L'ASSE est 16e de Ligue 1, à deux points de la zone rouge, et n'a gagné qu'un seul de ses onze derniers matches de championnat. Les joueurs se sont entraînés sous la pluie vendredi, avec Wahbi Khazri, Romain Hamouma etArnaud Nordin.

A noter, la programmation est tombée vendredi, que l'AS Saint-Étienne jouera à Toulouse pour la 31e journée de Ligue 1 le samedi 4 avril à 19h15.

ASSE / Bordeaux, dimanche 15h, dès 14h30 en intégralité sur France Bleu