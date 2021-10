ASSE : la billetterie pour la réception du PSG est ouverte pour le grand public

Elle est désormais ouverte à tous. La billetterie pour la réception du Paris Saint-Germain le 28 novembre (13 heures) est accessible au grand public ce vendredi depuis 10 heures. Pour voir les stars parisiennes, Lionel Messi en tête, il faudra au minimum débourser 20 euros pour une place en Kop Sud. Les prix peuvent grimper jusqu'à 85 euros pour le "Carré légende".

Un risque de huis clos ?

Sanctionné à titre conservatoire d'un match à huis clos avec sursis après les évènements d'Angers, l'AS Saint-Étienne devrait pouvoir compter sur l'appui de son public pour la réception du PSG. Mais le dossier reste en instruction et la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnelle rendra son verdict définitif le 17 novembre au cours d'une nouvelle audition.

Si la sanction est alourdie et que la réception du Paris Saint-Germain se déroule finalement à huis clos, le club remboursera automatiquement l'achat des billets. Mais programmée à 13 heures le dimanche pour s'exposer à l'international et notamment en Chine, la rencontre entre les Verts et les stars parisiennes constitue un enjeu important pour la LFP. Il y a donc peu de chances qu'elle se tire une balle dans le pied...