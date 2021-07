ASSE : la campagne d'abonnements 2021-2022 commence ce lundi avec des nouveautés

La campagne d'abonnement pour la saison 2021-2022 des Verts commence ce lundi 19 juillet à 9H ! Il n'y a pas de prioritaires, tous ceux qui le souhaitent peuvent renouveler ou prendre leur abonnement pour suivre les matchs de l'AS Saint-Etienne dès ce premier jour de campagne. Les abonnés de la saison passée ont l'avantage d'être certains de retrouver la place qu'ils ont choisie.

Deux options : se rendre à la billetterie de Geoffroy-Guichard (ouverte de 9H à 18H du lundi au vendredi et les deux derniers week-ends de juillet) ou sur le site de l'ASSE.

Des mesures financières pour rassurer les supporters

Le club met en place plusieurs mesures financières pour rassurer le public et l'inciter à revenir dans le Chaudron. Les supporters peuvent payer leur abonnement en dix fois et si la crise sanitaire empêche de nouveau d'assister à un match, la rencontre concernée sera automatiquement remboursée.

Par ailleurs, l'ASSE n'augmente pas les tarifs des abonnements pour la nouvelle saison. Il faut compter 155€ pour renouvelle son abonnement en Kop, 170 pour un nouvel abonné. C'est 405 ou 450€ en tribune Henri Point latérale. Si vous vous occupez de votre abonnement avant le 2 août, vous profitez d'un tarif réduit.

Un tarif senior et un "Corner Famille"

La campagne d'abonnement est marquée par deux nouveautés cette année. À partir de 65 ans, les supporters peuvent prétendre à un tarif senior et ceux qui viennent en famille au stade se voient proposer le "Corner Famille", 1.200 places dans l'angle entre la tribune Henri Point et le Kop Sud. Pour être éligible, il faut un ou deux parents, accompagnés d'un, deux ou trois enfants de moins de 16 ans. En plus des tarifs spéciaux, chaque enfant recevra un maillot junior de l'ASSE. Une séance de dédicaces privatisée sera ouverte à ces abonnées.