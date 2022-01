ASSE : la commission de discipline de la FFF va se réunir après l'interruption du match face à Jura Sud

La rencontre entre Jura Sud et l'ASSE a été interrompue une vingtaine de minute à cause de l'usage de fumigènes et de jets de pétards en provenance du parcage des supporters stéphanois

La Fédération Française de Football a décidé de ne pas en rester là. Selon une information du quotidien l'Équipe, la commission de discipline de la FFF va ouvrir une instruction concernant la rencontre entre l'AS Saint-Étienne et Jura Sud et les incidents qui ont entraîné une interruption de la rencontre d'une vingtaine de minutes au tout début du match.

Rappel des faits : au bout de 3mn30 de jeu ce dimanche lors de ce 16e de finale de Coupe de France, l'usage d'engins pyrotechniques et des jets de pétard en provenance du parcage visiteurs où avaient pris place un demi-millier de supporters stéphanois, obligent l'arbitre à interrompre la rencontre. La fumée émanant des fumigènes empêchant une visibilité minimale et surtout un "pétard a explosé à proximité de l'oreille du gardien de Jura Sud Cédric Mensah" explique l'Équipe.

Selon le quotidien, "la commission de discipline va mettre le dossier en instruction cette semaine, et étudier les rapports officiels. Une fois cette étape franchie, deux possibilités, elle pourra prendre des mesures conservatoires dans la foulée et convoquer les dirigeants concernés la semaine prochaine ou la suivante pour rendre ses décisions".

L'ASSE et ses supporters peuvent s'attendre à des sanctions

Ces incidents ne sont pas les premiers cette saison du côté de l'AS Saint-Étienne. Le 22 octobre la rencontre de Ligue 1 entre les Verts et Angers à Geoffroy-Guichard avait été retardée de près d'une heure à cause du jet de plusieurs dizaines de fumigènes sur la pelouse dont certains ont endommagé les filets des buts. L'ASSE avait été sanctionné d'un match à huis clos total à domicile et de deux rencontres sans les parties basses de ses Kops Sud et Nord.