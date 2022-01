ASSE : la Coupe de France "n'est pas un objectif" pour les féminines

C'est la reprise pour les féminines de l'AS Saint-Étienne. Les Vertes reçoivent Montpellier ce samedi (14h30) pour les 16es de finale de la Coupe de France au stade Salif-Keita de l'Etivallière. Les Stéphanoises, avant-dernières en championnat, vont essayer de bien démarrer l'année avec cette compétition.

Mais ce n'est clairement pas un objectif explique Jérôme Bonnet l’entraîneur des féminines de l'ASSE : "Non il faut être clair. Autant la Coupe de France peut nous servir pour préparer des matchs et donner temps de jeu autant ce n'est pas un objectif annoncé. L’objectif prioritaire c'est le maintien. Si on passe des tours tant mieux car cela va combler ce championnat gruyère mais ce ne sera pas une catastrophe si l'on est éliminé au premier tour. Ce n'est pas du tout un objectif".

Les Vertes ont en revanche coché le match de la semaine prochaine en championnat. Ce sera de nouveau face à Montpellier.