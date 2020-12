ASSE : la mise au point de Claude Puel sur Panos Retsos

Arrivé dans les dernières heures du mercato pour palier le départ de Wesley Fofana, Panos Retsos n'a pas vraiment eu de période d'adaptation avant d'être lancé dans le grand bain de la Ligue 1. Titulaire dès la 18 octobre face à Nice, l'international espoir grec arrivé en prêt du Bayer Leverkusen a enchaîné avec le déplacement à Metz le 25 octobre où il s'est blessé et a dû quitter ses partenaires à la 48e minute.

"Quand il est arrivé il n'avait pas de symptôme et tout allait bien a expliqué Claude Puel ce mardi en conférence de presse. Simplement il a enchaîné sur une courte période. Ce qu'il n'avait plus fait depuis des mois".

Toujours absent du groupe pour le déplacement à Bordeaux ce mercredi à l'occasion de la 15e journée de championnat, Panos Retsos va bientôt avoir manqué deux mois de compétition. La semaine dernière, la presse grecque et le média Sportime évoquait la possibilité que l'ASSE écourte le prêt avec option d'achat (estimé à 6,5 millions d'euros) de Retsos. "Je ne vais pas commenter des inepties qui viennent de l'étranger" a balayé Claude Puel.

Aucune date de reprise

Sans vraiment de solution dans son effectif hormis le jeune Seydou Sow, l'ASSE aurait bien besoin de son défenseur et couteau suisse (Retsos peut jouer en charnière ou sur un côté). Mais il va falloir encore patienter selon Claude Puel : "Il a une inflammation du Pubis. On essaye de résorber ça et qu'il nous rejoigne le plus vite possible. On n'est jamais sûr de la date de reprise. Il est très professionnel et il nous manque parce qu'il venait palier le départ de Wesley (Fofana)".