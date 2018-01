Saint-Étienne, France

La piste Yann M'Vila à l'AS Saint-Étienne, semble se vérifier, l'ancien Rennais pourrait arriver ce weekend à l'Étrat. Ce sont nos confrères de BFM tv qui l'annonçaient ce jeudi en find 'après-midi. Le joueur serait même tombé d'accord avec l'ASSE.

Si l'opération se confirme, on peut dire que ce n'était pas gagné. Yann M'Vila a un club, le Rubin Kazan, il négocie apparemment sa libération. L'affaire serait compliquée et dépendrait en partie d'une éventuelle décision des instances du football mondial, la FIFA en l’occurrence. Son contrat est juteux, il touche plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, bien plus que les standards Stéphanois.

Pourtant, l'ASSE pourrait profiter de ce conflit entre le club russe et le joueur. Yann M'Vila préférerait la sécurité d'un salaire moins conséquent aux atermoiements de son contrat au Rubin Kazan. Pour autant, en l'accueillant libre, s'il rompt donc son contrat avec le club russe les Verts pourraient lisser une partie du salaire du joueur en lui offrant une belle prime à la signature. L'affaire peut donc se conclure et les Verts réussiraient à dénicher un ancien grand espoir de la Ligue 1. Un pari pour la seconde parti de saison.