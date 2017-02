ASSE : la vente de Geoffroy-Guichard au club, les discussions commencent avec Saint-Étienne Métropole

Le rachat du stade Geoffroy Guichard par l'AS Saint-Étienne n’est plus une utopie. Saint-Étienne Métropole est d’accord pour engager les discussions avec le club. Une rencontre est prévue prochainement sur le sujet.

Ce sera sans doute l'un des feuilletons des prochains mois : le rachat du stade Geoffroy Guichard par l'AS Saint-Étienne. L'idée était clairement exprimée par le co-président du club Roland Romeyer sur France Bleu-Saint-Étienne-Loire en août 2016. Pour l'ASSE, il s'agirait de poursuivre les acquisitions de ses outils de travail après le centre d'entraînement de l'Etrat, la Boutique et le Chaudron Vert.

L'ouverture des négociations, c'est le président de Saint-Étienne Métropole qui le confirme. Il verra bientôt les propriétaires du club pour parler d’une possible cession de Geoffroy Guichard. Et Gaël Perdriau ne demande qu’à être convaincu.

« Il y a deux choses très importantes et qui sont et seront immuables. C’est un : l’intérêt du club – et quand je dis ça, c’est pas forcément celui des actionnaires et deuxième celui de la collectivité – et donc Saint-Etienne Métropole -. C’est ce qui va présider en tout cas les discussions. L’ASSE c’est un vecteur de communication pour le territoire qui est exceptionnel. Notre intérêt c’est que le club puisse se développer comme il le souhaite et atteindre les ambitions que nous partageons. Il faudra discuter du montage, du prix et de l’ambition pour le club. C’est présenté comme étant la solution. Nous voudrions en être sûrs. »

Gaël Perdriau président de Saint-Étienne Métropole