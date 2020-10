ASSE : malgré la vente de Wesley Fofana, c'est toujours l'austérité budgétaire chez les Verts

Les finances de l'AS Saint-Étienne ne sont pas vraiment dans le vert. Et si l'on en croit Claude Puel, ce n'est pas les 35 millions d'euros (plus 5 millions d'euros de bonus) encaissés grâce à la vente de Wesley Fofana à Leicester qui permettront aux Verts de se montrer actif sur le marché des transferts (fermeture le 5 octobre).

La vente de Wesley "permet de pérenniser le club et ses salariés explique le manager de l'ASSE, mais pas d'engager de nouvelles dépenses".

Il faut rembourser - Claude Puel

Pour expliquer cette incapacité de se montrer actif sur le marché des transferts et d'au moins tenter de remplacer Wesley Fofana, Claude Puel pointe la crise sanitaire et ses conséquences économiques mais surtout la politique du club de ces dernières saisons : "Pour suivre les dépenses de ces dernières saisons, ce club a fait des investissements, a dû mettre en place des budgets très très conséquents et à un moment donné ce n'est plus possible de les tenir et il faut rembourser".

Claude Puel semble ainsi mettre une pierre dans le jardin de ses prédécesseurs mais il reconnaît qu'il connaissait la situation en arrivant et a souligné à plusieurs reprises qu'il comprenait la tentative de ses dirigeants d'hisser le club au plus haut niveau : "Ils ont essayé de donner des possibilités très importantes en terme de masses salariales et de transferts. Et le club s'est endetté".

Puel demande du temps et du soutien

Reste à voir maintenant comment ce discours va être accueilli par les supporters des Verts. Entendront-ils cette politique d'austérité alors que le club vient de vendre pour environ 70 millions d'euros en un an (Fofana et Saliba) ?. "On a besoin d'un gros soutien de nos supporters mais je pense qu'ils seront là car ils savent que nous œuvrons pour le futur du club" espère Claude Puel.