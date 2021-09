ASSE : le défenseur guinéen Saïdou Sow devrait bientôt pouvoir quitter Conakry

Plus que quelques heures de patience pour le défenseur de l'AS Saint-Etienne Saidou Sow. L'International Guinéen est bloqué dans son pays depuis le coup d'Etat militaire. Avec ses coéquipiers, il devrait rentrer en Europe, sans doute ce mardi soir.

Les forces spéciales qui ont pris le contrôle de la capitale ont rapidement annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes de la Guinée. Conséquence : toute l'équipe nationale s'est retrouvée cloitrée à l'hôtel en attente d'une solution pour quitter le pays. Elle est arrivée ce lundi en fin d'après midi. Les clubs européens ont fait des pieds et des mains pour venir en aide à leurs joueurs internationaux et pour affréter un avion privé qui devrait quitter la Guinée ce mardi.

Parmi les 24 joueurs guinéens, 5 d'entre eux évoluent en France. Il y a l'ancien stéphanois Florentin Pogba qui joue aujourd'hui à Sochaux et donc Saidou Sow que l'AS Saint-Etienne devrait accueillir chaleureusement dans les heures qui viennent. A 20 ans, il aura vécu un événement forcément stressant qui dépasse complètement le football. Il aura un peu de temps pour se remettre de ses émotions avant le déplacement des Verts dimanche à Montpellier.