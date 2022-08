ASSE : le défenseur Léo Pétrot de retour au club !

Après l'attaquant Ibrahima Wadji, l'AS Saint-Étienne officialise une nouvelle recrue ce mardi. Il s'agit du défenseur central Léo Pétrot, formé au club, et qui évoluait jusqu'à présent en Ligue 1, au FC Lorient.

L'AS Saint-Étienne tient donc sa dixième recrue estivale, la deuxième officialisée ce mardi ! Après l'attaquant Ibrahima Wadji (en provenance de Qarabag, en Azerbaïdjan), c'est le défenseur Léo Pétrot qui rejoint le club stéphanois.

Léo Pétrot est loin d'être un inconnu à l'ASSE. Né à Firminy, avec des premiers ballons touchés à l'US Monistrol-sur-Loire, c'est à Saint-Étienne que ce défenseur (d'abord latéral gauche puis défenseur central) a été formé, avec un premier contrat professionnel signé en 2018.

Non conservé à la fin de la saison 2018/2019, Léo Pétrot s'engage à Andrézieux et y devient capitaine. En 2021, il rejoint le FC Lorient, d'abord pour renforcer de l'équipe professionnelle avant de s'imposer avec l'équipe première en Ligue 1 (23 matchs, 1 but).

Barré aujourd'hui par la concurrence chez les Merlus, Léo Pétrot revient donc chez les Verts avec un entraineur qu'il connait bien, Laurent Batlles l'ayant déjà eu sous ses ordres avec la réserve stéphanoise.

"L'ASSE est mon club de coeur, je suis très heureux d'être ici, déclare Léo Pétrot. Peu importe la division, mon envie est d'aider le club à atteindre ses objectifs. J'ai aussi hâte de retrouver les supporters et qu'on réalise, tous ensemble, une belle saison."