ASSE : le départ de Xavier Thuilot suscite inquiétude et interrogation chez les supporters

Arrivé avec Claude Puel le 04 octobre 2019 Xavier Thuilot, désormais ex-directeur général de l'AS Saint-Étienne, avait en charge la gestion du club au quotidien. Avec une place au conseil de surveillance (en compagnie de Claude Puel, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer), Xavier Thuilot avait des pouvoirs étendus. Il portait surtout, avec Claude Puel, le projet de rebâtir le club sur des fondations nouvelles (assainissement des finances, fin de la politique des gros salaires, la progression des jeunes du centre de formation), avec un projet sur plusieurs années.

"Il y a un binôme nous avait-on dit lors des rencontres entre dirigeants et supporters explique Jean Charles Schuler, président des Associés Supporters. Un binôme Puel / Thuilot pour aller de l'avant et être tout à fait en phase. Quand on a un binôme qui veut reconstruire et qu'il y a l'un des deux qui disparaît, cela interroge et c'est une source de perturbations".

Cela fait peur - Jacqueline, supportrice

Soucieux déjà à cause des mauvais résultats sur le plan sportif, les supporters de l'ASSE, à l'image de Jacqueline, n'avaient pas forcement besoin de ça : "Cela fait peur. On entend des choses sur les finances. Malheureusement ce départ ne laisse rien présager de bon pour l'avenir".

"Il faut espérer que l'on arrive à un peu plus de stabilité abonde Jean-Pierre. Cela laisse planer le doute sur l'avenir de Claude Puel dans le club".

Il y a un vrai besoin de comprendre pour les supporters. Un besoin d'entendre aussi rapidement les dirigeants et le successeur de Xavier Thuilot.