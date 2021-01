ASSE : le gardien Boubacar Fall signe chez les Verts (officiel)

Le gardien de but sénégalais de 19 ans Boubacar Fall s'est engagé ce mardi jusqu'en 2023 avec l'AS Saint-Étienne.

L'AS Saint-Étienne tient sa première recrue du mercato hivernale. Ce mardi après-midi, Boubacar Fall (19 ans) s’est officiellement engagé avec les Verts jusqu'en 2023. Sur son site internet l'ASSE explique que "le portier sénégalais est un grand espoir du football africain à son poste. En 2019, il a été élu meilleur gardien du tournoi UFOA (Union des Fédérations Ouest-Africaines) U20 remporté par la sélection du Sénégal dont il était un titulaire indiscutable. L'année dernière, il s'est illustré lors de la Coupe Arabe qui a également vu la victoire des jeunes Sénégalais."

Né le 3 février 2001, Boubacar Fall évoluait jusqu’ici au Guediawaye FC, un club de Dakar. Avec 1,98 m il est le plus grand gardien de l'ASSE.

Voici les premiers mots de Boubacar Fall : "Je suis d'autant plus heureux de signer à l'AS Saint-Étienne que ce club a déjà accueilli de grands joueurs sénégalais. Je suis fier de marcher sur les traces de Moustapha Bayal Sall que je connais et qui m'a dit beaucoup de bien de Saint-Étienne. J'espère être à la hauteur de la confiance du coach et des dirigeants. Ici, toutes les conditions sont réunies pour que je poursuive ma progression."