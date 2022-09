ASSE : le groupe pour Grenoble dévoilé, Green titulaire dans les buts ?

A 24 heures du match face à Grenoble (10e journée de Ligue 2), l'entraineur de l'AS Saint-Étienne Laurent Batlles a dévoilé son groupe. A noter les retours de Green, Gabriel Silva, de Palencia ainsi que les sorties de Giraudon (suspendu), Raveyre et Aïki.

C'est un groupe forcément particulier que vient de retenir l'entraineur de l'ASSE, Laurent Batlles. Le groupe qui évoluera pour la première fois de la saison dans un stade Geoffroy-Guichard avec du public ! Pour cette première, le technicien a choisi de légèrement modifié ses choix par rapport au dernier match de Guingamp. Trois joueurs rentrent (Green et Palencia de retour de suspension, ainsi que Gabriel Silva) et trois en sortent (Giraudon suspendu ainsi que Raveyre et Aïki).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour cette rencontre, le staff stéphanois dispose d'un effectif au quasi complet. Un seul joueur est absent, c'est Jimmy Giraudon. Titulaire dans l'axe de la défense depuis le début de saison, l'ancien Troyen est suspendu. C'est Anthony Briançon qui le remplacera dans l'axe de la défense à trois. A noter au niveau défensif le retour dans le groupe de Gabriel Silva. Absent du groupe depuis de longues semaines (choix du staff), le Brésilien semble revenir en forme.

Derrière cette défense, quel sera le gardien titularisé par Laurent Batlles ? Le choix du staff semble s'orienter vers Etienne Green, de retour après sa nouvelle suspension de deux matchs. Matthieu Dreyer, pas toujours rassurant à Guingamp, retrouverait donc son statut de numéro 2 et sa place sur le banc des remplaçants.

ASSE - Grenoble, 10e journée de Ligue 2, match à vivre en intégralité dès 14h ce samedi sur France Bleu Saint-Étienne Loire, avec nos partenaires d'Evect.