ASSE officiel : le kop sud sera ouvert contre Amiens samedi soir

L'ASSE attendait la décision finale de la fédération française de football, après les sanctions prises par la commission supérieure d'appel suite à l'utilisation de fumigènes le 14 mai dernier, pour fêter le départ de Christophe Galtier. Cela vient de tomber : les sanctions sont levées !

C'est une très bonne nouvelle pour tous les supporters : les deux kops du Chaudron seront ouverts samedi soir, pour la réception d'Amiens à 20h lors de cette troisième journée de Ligue 1. Et pourtant, ce n'était pas gagné.

Le 20 juillet dernier, la commission supérieure d'appel de la FFF a en effet alourdi les sanctions prises contre l'ASSE, après l'utilisation de fumigènes dans les tribunes lors du match du 14 mai face au PSG, afin de célébrer le dernier match de Christophe Galtier à la tête de l'effectif (deux matches à huis clos ferme et un match à huis clos avec sursis pour le kop sud, un match à huis clos ferme et deux matches à huis clos avec sursis pour le kop nord). Le club avait alors saisi le CNOSF, le comité national olympique et sportif français, qui avait proposé de réduire la sanction concernant le kop sud à un seul match à huis clos ferme.

La fédération vient de trancher : elle suit l'avis du CNOSF. Le match à huis clos des deux kops ayant déjà eu lieu (samedi 5 août dernier, pour le tout premier match de la ligue 1 de la saison face à Nice), les kops vont donc pouvoir à nouveau accueillir des supporters, dès le match programmé samedi 19 août contre Amiens.

L'AS Saint-Étienne se réjouit de cette décision et dans un communiqué souhaite que "cette deuxième rencontre à domicile soit une démonstration de ferveur populaire comme seul le Chaudron peut en proposer."