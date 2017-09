ASSE : le maillot noir, "un record" de ventes sur un weekend selon Le Coq Sportif

Il n'y a pas que les joueurs de l'ASSE qui rencontrent le succès ces derniers temps ! L'équipementier des Verts aussi se frotte les mains. Le Coq Sportif a mis en vente il y a 10 jours le nouveau maillot noir et or des Stéphanois.

Succès immédiat pour cette tenue portée pour la première fois samedi sur la pelouse de Dijon. Un maillot qui ne plait pas malgré tout à tous les supporters qui reprochent une opération marketing et qui n'aiment pas que l'on s'éloigne des couleurs vert et blanc traditionnelles. Le directeur de la communication de la société Jean-Philippe Sionneau a réagi hier soir sur France Bleu.

A-t-on une idée chiffrée du succès de ce nouveau maillot ?

Le maillot a été mis en vente le weekend dernier, le jour où Saint-Étienne s'était échauffé avec ce maillot noir. Le premier weekend a été un gros succès et en terme de ventes. C'est un record même sur un weekend. On ne donne jamais de chiffres sur les ventes de maillot.

Il était prévisible ce bon début. Le maillot avait fait le buzz avant même que les supporters ne puissent l'acheter.

On s'est rendu compte en présentant les maillots que chacun d'entre eux suscitaient de l'intérêt mais c'est vrai que le maillot noir représente une nouveauté pour le club de Saint-Étienne. Cela n'est pas habituel. Tout de suite il a été bien accueilli.

Justement, vous dites que ça n'est pas habituel et il y a des critiques sur ce maillot noir. Des supporters estiment qu'on s'éloigne des racines vertes du club pour des raisons marketing.

On respecte l'opinion de chaque supporter. Il s'avère qu'il y a 3 maillots et qu'on n'allait pas faire 3 maillots verts. L'année dernière il y avait le vert, le blanc et le bleu marine. Cette année on a décidé avec le club que le bleu marine allait plutôt tendre vers du noir. On est proches des valeurs du club qui sont des valeurs de respect, des valeurs de ces mineurs qui ont été la base des fondations de ce club. Cette année on voulait parler de cette histoire là. C'est vraiment un travail commun et c'est le cas pour chacun des maillots qu'on développe avec l'ASSE ou avec nos autres partenaires.