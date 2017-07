ASSE : le mercato devrait s’accélérer

Loïs Diony et Saidy Janko sont pour l'instant les deux seules recrues du mercato estival, mais avec le départ de deux gros salaires cette semaine les choses devraient s'accélérer.

Acheté 10 millions d'euros (8 millions + 2 millions de bonus), Loïs Diony est déjà la recrue la plus chère de l'histoire des Verts. Depuis l'arrivée de l'attaquant en provenance de Dijon et celle, dans le même temps, du défenseur Saidy Janko, le mercato est plutôt calme du côté de l''Étrat. Mais cette semaine avec les départs de Fabien Lemoine (Lorient) et Nolan Roux (Metz) ce sont deux gros salaires qui sont partis. Avec une masse salariale allégée l'ASSE est maintenant en mesure de recruter.

Oscar Garcia espère 4 ou 5 joueurs

Au soir de la victoire en amicale contre Dijon le week-end dernier le technicien catalan a rappelé qu'il espérait 4 ou 5 recrues d'ici la fin du mercato. La première, devrait être Jordan Veretout. Le milieu de terrain, prêté l'an dernier a l'ASSE, devrait faire son retour dans les heures ou les jours qui viennent dans le Forez avec à la clé un contrat de 4 ans. Acheté par Aston Villa à Nantes pour 10 millions d'euros en 2015, on a du mal a imaginer que le club anglais le cédera pour moins de la moitié.

Côté départ, Jérémy Clément devrait, lui aussi, aller voir ailleurs. Avec une masse salariale allégée, l'ASSE devrait passer la seconde dans son mercato, on parle d'un autre milieu de terrain et d'un défenseur polyvalent. Hier (mardi) c'est l'ailier caennais Yann Karamoh qui était annoncé chez les Verts par l'Équipe.fr avec un transfert d'au moins 6 millions d'euros. Un accord que nous a démentie le club, mais qui est malgré tout révélateur des ambitions et des positions stéphanoises sur ce mercato.

Un marché des transferts sur lequel l'ensemble des dépenses pourrait vite dépasser les 20 millions d'euros, du jamais vu à l'ASSE.